Шокин: Никто из западных политиков не говорил президенту, чтобы меня сняли

Об этом сам Шокин заявил в интервью "Подробности" на телеканале Интер 7 февраля.

"Насколько я знаю, никто из западных политиков не говорил президенту, чтобы меня сняли. Мне президент тоже об этом не говорил, что ему кто-то говорил о моем увольнении", - цитирует Шокина Украинская правда.

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"В Одессе посол США Джеффри Пайетт - а потом опубликовали и исказили его выступление, - якобы об этом говорил. Но потом выяснилось, что он не говорил так, а говорил наоборот - "я хочу работать с Шокиным, желаю ему успехов", - добавил он.

При этом Шокин добавил, что это (его отставка) "выгодно тем силам, которые не хотят, чтобы в Украине были закон и демократия".

Напомним, 21 января в СМИ появилось сообщение о том, что Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине. В частности, внешнеполитическое ведомство США дало властям Украины четко понять, что привязывает предоставления кредитных гарантий в размере 1 миллиарда долларов к отставки Шокина.