США привязали предоставление Украине кредитных гарантий на $1 миллиард к отставке Шокина
Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине.
Как сообщает ZN.ua, внешнеполитическое ведомство США дало властям Украины четко понять, что привязывает предоставление Украине кредитных гарантий в размере 1 миллиард долларов к отставке Шокина.
Об этом изданию стало известно в ходе визита в США заместителей генпрокурора Виталия Касько и Давида Сакварелидзе, а также антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
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Украинские прокуроры на данный момент находятся в США с рабочим визитом, где проводят ряд профессиональных и политических встреч.
Напомним, ранее Украина и США подписали соглашение о предоставлении Украине кредитных гарантий, что позволит привлечь 1 миллиард долларов за счет выпуска еврооблигаций под гарантии США. В то же время предоставление гарантий будет зависеть от прогресса в реализации программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционной реформы, частью которой США считают смену генпрокурора.
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