Политологи объясняют, почему отставки правительства не будет

Политические эксперты не могут дать однозначную оценку, будет ли правительство Юлии ТИМОШЕНКО отправлено в отставку в связи с зарегистрированным 20 июня Партией регионов проектом постановления Верховной Рады о недоверия правительству.

Об этом идет речь в переданном УНИАН опросе, который повел Центр исследований политических ценностей “АКСИА”.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА, вероятность развития таких событий существует. Однако эксперт сомневается, что Верховная Рада сможет проголосовать по этому вопросу. “Неголосование может быть как техническим, то есть блокирование трибуны, так и путем затягивания процедуры, перенесения вопроса на следующую сессию – на сентябрь”, - прогнозирует В.КУЛИК. Он также заметил, что, пока тяжело говорить и относительно тех, кто возьмет на себя такую политическую ответственность.

В свою очередь, директор PR-группы “Politteh” Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что “сама суть вопроса, который возник именно сейчас, наталкивается на ряд сложных моментов”. “Отправив правительство в отставку, нужно создавать новую коалицию, а голосов для образования новой – не хватает. Поэтому даже если будет выражено недоверие действующему правительству, оно будет оставаться в ранге исполняющего обязанности до того момента, пока не будет сформирована новая коалиция”, - считает политолог.

Отвечая на вопрос, почему Партия регионов избрала именно нынешний момент, Т.БЕРЕЗОВЕЦ, отметил: “если не сделать этого сейчас, следующая возможность будет предоставлена лишь в сентябре месяце, когда откроется очередная сессия Верховной Рады”. По его мнению, тогда экономическая ситуация исправится, инфляционные процессы замедлятся. “Сейчас в отставке больше заинтересован глава президентского Секретариата, чем Партия регионов. Именно поэтому он ускорил все процессы по инициации отставки”, - подытожил политолог.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей “АКСИА” Александр МЕДВЕДЕВ считает, что, скорее всего, правительство распущено не будет, но ему придется работать в сложном, “подвешенном” состоянии. “Система власти “обнулилась” под президентское усиление на фоне парламентской импотенции. На руках у ЮЩЕНКО остались самые весомые козыри для последнего решения”, - отметил А.МЕДВЕДЕВ.

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Александр ПАЛИЙ прогнозирует, что “шансов есть 50 на 50, если не 60 на 40 не в пользу премьер-министра”. По его мнению, чтобы отправить правительство в отставку необходимо видеть перспективы последующего развития событий. “Если правительство отправят в отставку, во время разговоров о новой коалиции Партия регионов может жестко настоять, что премьером должен быть либо ЯНУКОВИЧ, либо какая-то подобная фигура. И тогда результаты этой манипуляции и для Президента, и для Единого Центра будут нивелированы. Пока нет конкретной договоренности, до тех пор и не будет голосования за отставку ТИМОШЕНКО”, - отметил А.ПАЛИЙ.

Кроме того, по мнению политолога, для Секретариата Президента сегодня еще не решен важнейший вопрос – поставить под полный контроль “Нашу Украину”, чтобы эта фракция дала голоса за новую коалицию. “Я думаю, что на новые выборы Секретариату незачем идти. Поэтому, вопрос отставки премьера еще не решен”, - подытожил эксперт.