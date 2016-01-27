Бессмертный: Заявление Грызлова о внесении изменений в Конституцию Украины по "формуле Штайнмайера" написано в Кремле

Об этом он сказал в эфире канала "112-Украина".

Говоря о заявлении представителя Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова о якобы необходимости внесения изменений в Конституцию Украины по "формуле Штайнмайера", Бессмертный заявил: "все это информационная война и определенные подтасовки".

Он рассказал, что сегодня в политической подгруппе были распространены бумаги, в которых предлагается внести изменения в Конституцию Украины, а именно в статью 133. "Статья 133 определяет систему административно-территориального устройства, но здесь почему-то полномочия, статус отдельных районов и так далее. Это юридически безграмотный документ, без адреса и подписи ", - сказал Бессмертный.

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"Заявления представителя Российской Федерации прозвучали сегодня утром. В 15:30 под занавес заседания политической подгруппы, вручили эти два листка... Очевидно, что и первое заявление, и вот этот текст написан в Кремле", - сказал Бессмертный.

Вместе с тем он заявил, что сообщил российской стороне, что это дело Верховной Рады Украины, рассматривать внесение изменений в Конституцию.

При этом, он назвал представленное заявление Грызлова "политическим шулерством".

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Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины должно предусматривать предоставление "особого статуса" временно оккупированному Россией Донбассу на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".