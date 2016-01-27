Секретарь Совбеза России заявил, что Донбасс - часть Украины

Он заверил, что Россия заинтересована в территориальной целостности Украины, передает "МК".

"Донбасс из состава Украины не выходил. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина сохранилась как единое государство, и совсем не заинтересованы в ее распаде", - отметил Патрушев.

Кроме того, он заявил, что необходимо выполнять Минские договоренности, но в то же время засомневался, "есть ли такая готовность у властей в Киеве".

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