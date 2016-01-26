Путин заявил, что граница между РФ и Украиной в советские годы проведена "произвольно" и "необоснованно"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал накануне вечером на заседании межрегионального форума движения «Общероссийский народный фронт».

«Границы (СССР - УНИАН) определяли совершенно произвольно и, в общем‑то, далеко не всегда обоснованно. Украине, допустим, Донбасс передали под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата в Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Бред какой‑то, понимаете? И это не единственный пример, и других много», - сказал Путин.

По его словам, нужно по-другому взглянуть на «идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства Владимир Ленин».

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«О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Что я имел в виду? Вот теперь конкретно. Я имел в виду дискуссию между Сталиным и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский союз», - отметил Путин.

Он заявил, что Сталин тогда сформулировал идею автономизации будущего Советского союза.

«В соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии с широкими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, а тогда было 4 субъекта – Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, юг России, Северо-Кавказская федерация, как она называлась – вы лучше меня знаете», - сказал Путин.

«Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский союз образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия, с правом выхода из Советского союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Мало того, что к границе привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства, к каким-то территориям», - добавил он.

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Путин заявил, что культурная автономия – это одно, автономия с широкими государственными полномочиями – это другое, а право выхода из государства – это третье. «В конечном итоге в том числе и это, наряду с неэффективной экономической и социальной политикой, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия», - считает Путин.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года в ходе общения с россиянами Путин назвал юго-восточную Украину «Новороссией».

«Напомню, пользуясь терминологией царских времен – это «Новороссия», и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог их знает», - заявил он.

Фактически после этого заявления Путина вооруженные силы РФ начали активное наступление на Донбассе, отправку боевиков и оружия в Луганскую и Донецкую области. В результате боев погибло около 10 тыс. человек, на востоке Украины были созданы подконтрольные Кремлю террористические образования «ДНР» и «ЛНР».