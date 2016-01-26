Саммит Украина-ЕС состоится в мае

Глава подразделения по вопросам «Восточного партнерства» Внешней службы Европейского Союза Дирк Шубель анонсировал проведение саммита Украина-ЕС в мае этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое сообщение Шубель сделал сегодня в Брюсселе в Европейском парламенте во время заседания Комитета Ассоциации Украина-ЕС. «Следующее большое мероприятие - это саммит Украина-ЕС, который предварительно запланирован на май», - сказал он.

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Говоря о повестке дня отношений Украина-ЕС, европейский дипломат отметил, что приоритетным является вопрос выполнения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. «Это был очень важный шаг по открытию рынков, который включает также всеобъемлющие программы для проведения реформ, связанных с экономикой и торговлей. Если они будут выполнены, а это будет, без сомнения, тяжелой работой, это даст больше безопасности и стабильности для инвесторов», - подчеркнул Шубель.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года Европейский Союз и Украина начали применять углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, которая является частью Соглашения об ассоциации, подписанного в июне 2014 года. Остальные Соглашения об ассоциации в его политической части уже применяются с ноября 2014 года. Со вступлением в силу ЗСТ обе стороны смогут гарантировать, что рынок товаров и услуг будет открыт на основе предсказуемых и гарантированных торговых правил с тем, чтобы создать для украинского и европейского бизнеса, инвесторов, потребителей и граждан новые возможности.

Выравнивая украинские нормы с законодательством ЕС, ЗСТ будет способствовать более высоким стандартам качества продуктов, повысит уровень потребления и охраны окружающей среды. Также будут углубляться экономическое сотрудничество и обмены, способствующие большей стабильности и процветанию Украины.