Нацполиции дали месяц на стабилизацию ситуации с преступностью в Украине

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе дала руководителям подразделений полиции месяц на стабилизацию криминогенной обстановки в государстве.

Об этом Деканоидзе сказала сегодня во время видеоселекторного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений НПУ, проинформировали УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции.

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Деканоидзе отметила, что необходимое для работы полиции законодательство уже вступило в силу, поэтому сейчас есть все возможности и разрешения для полноценной работы правоохранителей, в том числе и в части проведения необходимой оперативной работы.

"Как глава Национальной полиции я даю вам месяц, чтобы вы реально показали свою работу", – подчеркнула Деканоидзе.

Она отметила, что даже проведение реформы, которая, в основном, является болезненной, все же не лишает полицию обязанности стабилизировать криминогенную ситуацию в государстве.