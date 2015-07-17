Порошенко заявил об ухудшении криминогенной обстановки в 21 регионе Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании с правоохранительными органами в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область.

По его словам, осуществляется активное противодействие незаконному обороту оружия, недопущение его утечки из зоны АТО и дальнейшего распространения по территории государства, в частности на блокпостах, прилегающих к зоне АТО, осуществляется проверка всех транспортных средств.

«Как следствие, согласно оперативной информации, на территории Днепропетровской области с начала проведения таких отработок уже задержано 640 граждан, причастных к совершению противоправных посягательств в сфере незаконного оборота оружия... В Запорожской области – около 260 человек, в Херсонской – 155», - сказал Порошенко.

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По словам президента, количество изъятого оружия также впечатляет. «Только в Донецкой области за указанный период из незаконного оборота изъято свыше 100 тыс. боеприпасов, 1200 гранат, более 200 автоматов, 60 гранат... В целом, события на востоке государства вполне естественно отразились на формировании криминогенной обстановки в государстве - как в зоне проведения АТО, так и за ее пределами», - отметил он.

По словам Порошенко, количество уголовных правонарушений возросло в 21 регионе, в частности, в Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской областях. «Наибольшая динамика роста особо тяжких преступлений зафиксирована в Донецкой области, где только количество умышленных убийств за полгода составило почти тысячу случаев», - сказал президент.