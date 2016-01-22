О связи отставки Шокина и миллиардного кредита от США сообщили лично Порошенко – СМИ
Ранее в ГПУ опровергли сообщения о том, что Госдеп США рассматривает отставку генерального прокурора как важное свидетельство борьбы против коррупции и связывает это с предоставлением Украине миллиардного кредита.
Президент Украины Петр Порошенко знает позиции США по поводу Виктора Шокина на должности генпрокурора. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет ZN.ua.
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"Привязка отставки Шокина к завершению процедуры предоставления кредитных гарантий была озвучена американской стороной не делегации в составе Сытника, Холодницкого и Саквералидзе, а в связи с их пребыванием с рабочей поездкой в США. Приезд трех чиновников, призванных бороться с коррупцией стал поводом для очередного месседжа по повышению эффективности этой борьбы", - отмечает издание.
И учитывая, что главу ГПУ утверждает Рада по представлению президента, "о позиции американской стороны по Шокину и гарантиям президент Петр Порошенко был лично проинформирован", - рассказал источник.
Напомним, 21 января в СМИ появилось сообщение о том, что Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине. В частности, внешнеполитическое ведомство США дало властям Украины четко понять, что привязывает предоставления кредитных гарантий в размере 1 миллиарда долларов к отставки Шокина.
Но уже 22 января в Генпрокуратуре опровергли эту иформацию, назвав ее "чушью" и заявив, что не готовятся к каким-либо кадровым перестановкам.