О связи отставки Шокина и миллиардного кредита от США сообщили лично Порошенко – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко знает позиции США по поводу Виктора Шокина на должности генпрокурора. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет ZN.ua.

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"Привязка отставки Шокина к завершению процедуры предоставления кредитных гарантий была озвучена американской стороной не делегации в составе Сытника, Холодницкого и Саквералидзе, а в связи с их пребыванием с рабочей поездкой в США. Приезд трех чиновников, призванных бороться с коррупцией стал поводом для очередного месседжа по повышению эффективности этой борьбы", - отмечает издание.

И учитывая, что главу ГПУ утверждает Рада по представлению президента, "о позиции американской стороны по Шокину и гарантиям президент Петр Порошенко был лично проинформирован", - рассказал источник.

Напомним, 21 января в СМИ появилось сообщение о том, что Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине. В частности, внешнеполитическое ведомство США дало властям Украины четко понять, что привязывает предоставления кредитных гарантий в размере 1 миллиарда долларов к отставки Шокина.

Но уже 22 января в Генпрокуратуре опровергли эту иформацию, назвав ее "чушью" и заявив, что не готовятся к каким-либо кадровым перестановкам.