Муженко в Брюсселе согласовывал основные положения военной реформы - миссия Украины при НАТО

Как говорится на сайте представительства Украины при НАТО, Муженко встретился с начальниками генеральных штабов вооруженных сил США, Великобритании, Канады, Литвы, Латвии, Польши и Турции, с председателями военных комитетов НАТО и Европейского Союза, а также принял участие в заседании контрибуторов Миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

"Основное внимание во время визита было уделено согласованию основных положений военной реформы в Украине на период до 2020 года и практическим вопросам военного сотрудничества нашего государства с НАТО. Союзники подтвердили готовность наращивать поддержку Украине в повышении ее обороноспособности и реформировании в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Брюсселе Муженко заявил, что президент Украины Петр Порошенко на Варшавском саммите НАТО в июле 2016 года представит Государственную программу реформирования Вооруженных сил Украины.

Муженко в Брюсселе также обсудил с коллегами из стран НАТО помощь Украине нелетальным вооружением.