У Порошенко прокомментировали фейковое обращение "Азова" к Нидерландам

Об этом он заявил на встрече с послом Нидерландов в Украине Кейсом Кломпенхаувером, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что собеседники обсудили подготовку к консультативному референдуму в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Украинская сторона решительно дезавуировала распространенное вечером 18 января видеообращение, в котором неизвестные лица пытаются создать впечатление, что они принадлежат к бойцам полка "Азов", высказывают угрозы нидерландской стороне и уничтожают национальный флаг Королевства Нидерланды", - говорится в сообщении.

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"Эта фейковая постановка является циничным проявлением агрессивной пропаганды, которая со всей очевидностью направлена против Украины, ее международного имиджа и Соглашения об ассоциации с ЕС. Авторы этой акции теряют разум, пытаются воспользоваться последним шансом, чтобы не позволить Украине самой выбирать свое будущее. Им не удалось предотвратить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, и теперь они хотят остановить его имплементацию и полное вступления в силу Соглашения", - подчеркнул Елисеев.

Украинская и нидерландская стороны выразили общую позицию, что подобные фейковые акции не смогут отразиться на высоком уровне партнерства и сотрудничества между двумя странами.

"Пропагандистский шаг, который имел целью посеять раздор между украинским и нидерландским народами, ожидаемо будет иметь обратный эффект в мире, в котором исповедуются ценности демократии, свободы и прав человека. Уничтожать флаг страны - это отталкивающая надругательство над государственной символикой, и в Украине, которая глубоко ценит дружественные и теплые отношения с Королевством Нидерланды, никогда и ни у кого бы не поднялась рука такое сделать", - отмечается в сообщении.

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Как известно, вечером 18 января в YouTube появилось обращение от людей в балаклавах, которые представились добровольческим полком "Азов". Они угрожали Нидерландам и требовали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".