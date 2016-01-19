В сети появилось видео с угрозами якобы "Азова" Нидерландам

Вечером 18 января в YouTube появилось обращение от представившихся добровольческим полком "Азов" людей в балаклавах, которые угрожают Нидерландам и требуют ратифицировать ассоциацию Украины с ЕС.

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В записанном на украинском и английском языках видео сказано: "Нежелание Нидерландов подписать Соглашение и отсутствие реакции на эту провокацию со стороны нашей власти заставляет нас действовать самостоятельно. Если Нидерланды не поддержат соглашение, мы начнем действовать. В этом случае голландцам не место на нашей земле. Мы сделаем все, чтобы их не было, мы уничтожим всех, кто нам мешает. Также мы будем действовать на территории Нидерландов, там уже есть наши люди. Требуем от Нидерландов за месяц принять Соглашение".

Видео заканчивается сжиганием флага Нидерландов.

Отметим, что ролик опубликован на новосозданном канале, хоть и оформлен так, чтобы создать впечатлением официального обращения "Азова".

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Ночью во вторник "Азов" на официальном сайте опроверг причастность к этому "обращению".

"Люди на видео пытаются выдать себя за бойцов полка. С первого взгляда понятно, что данные лица никак не могут быть "азовцами": отсутствие полковых шевронов, неуставная обувь, нехарактерная униформа и тому подобное. Но, чем данное видео просто вызывает смех – это страйкбольные автоматы. Каждый, кто хоть минимально разбирается в оружии, сразу заметит это. В страйкбольную реплику АК-74М (которых на вооружении в полку просто нет) вставлены магазины от АКМ совершенно другого калибра! Комментировать дальше качество этого фейка смысла вообще нет. Разве, что стоит упомянуть голос "главного представителя", который даже на слух идентичен голосу предыдущих "антиазовських" фейков от российского агитпропа", - говорится в заявлении полка.