Президент уволил Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками
14:36, 14 января 2016Политика
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Президент Петр Порошенко уволил Анатолия Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Порошенко звыльнив Пушнякова / Фото УНИАН
Текст соответствующего указа от 13 января обнародован на сайте главы государства.
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Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года стало известно, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Пушняков написал рапорт об увольнении из рядов ВСУ.
Председатель парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что политики и общественность больше года добивались люстрации Пушнякова.
При этом депутат подчеркнул, что Пушняков "несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих героев".
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