Президент уволил Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками

Текст соответствующего указа от 13 января обнародован на сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года стало известно, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Пушняков написал рапорт об увольнении из рядов ВСУ.

Председатель парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что политики и общественность больше года добивались люстрации Пушнякова.

При этом депутат подчеркнул, что Пушняков "несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих героев".