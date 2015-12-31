Обнародованы данные о количестве чиновников, попавших под люстрацию в 2015 году

Об этом сообщает Общественный люстрационный комитет на своей странице в Facebook.

Сообщается, что 2557 человек внесены в Реестр лиц, подлежащих люстрации за 9 месяцев работы. Всем им запрещено занимать должности в течение 10 лет.

Также отмечается об увольнении 42 "недолюстрированных" чиновников. В их число вошли экс-заместитель министра внутренних дел, первый заместитель руководителя Нацполиции Василий Паскал, начальник киевской милиции Александр Терещук, командующий сухопутных войск ВСУ Анатолий Пушняков.

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Кроме этого, 21 народный депутат действующего VIII созыва подлежат люстрационным запретам. Среди таких — депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, Михаил Добкин, Наталья Королевская, Александр Вилкул, Нестор Шуфрич, Сергей Левочкин и другие. Также люстрации подлежат внефракционные депутаты Эдуард Матвийчук, Виктор Балога и Сергей Кивалов, по два депутата от БПП и "Воли народа", по одному — из Радикальной партии и партии "Возрождение".