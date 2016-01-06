СБ ООН начинает работу над резолюцией в ответ на ядерное испытание КНДР

Совет Безопасности ООН немедленно начинает работу над резолюцией с ответными мерами на проведенное КНДР ядерное испытание. Об этом заявил 6 января журналистам председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли, сообщает ТАСС.

Члены Совета решительно осудили испытание, усмотрев в нем "серьезное нарушение" уже существующих резолюций, запрещающих Пхеньяну вести любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и баллистических ракет. Как напомнил Росселли, после подземного ядерного взрыва, проведенного КНДР в 2013 году, Совбез договорился принять ответные меры в случае повторных испытаний.

"В соответствии с этим решением члены Совета Безопасности немедленно начнут работу над подготовкой новой резолюции, которая будет содержать эти меры", - сказал он, не уточнив, какие именно действия планирует предпринять СБ. Ожидается, что резолюция будет предусматривать расширение уже существующего санкционного режима в отношении КНДР.

По итогам совещания СБ постоянный представитель Японии при ООН Мотохиде Йосикава подтвердил, что документ будет основан на главе VII Устава ООН, которая допускает, в том числе, введение санкций и применение военной силы. "Какое именно будет содержание резолюции, нам еще предстоит обсудить", - указал он.

Ранее, 6 января, Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК, испытание "не оказало негативного воздействия на экологическую обстановку". За последние годы КНДР осуществила три ядерных испытания: в 2006, 2009 и 2013 годах. В ответ СБ ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. За последние два года республика не проводила ядерных испытаний, ограничившись запуском баллистических ракет в ответ на крупномасштабные военные маневры Республики Корея и США.

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Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН собрался на экстренную встречу в связи с объявленным в среду утром КНДР испытанием водородной бомбы.

С инициативой проведения заседания выступила Япония, с 1 января ставшая непостоянным членом СБ ООН.

Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) подтвердила накануне, что сейсмическое событие в КНДР произошло в районе ядерного полигона этой страны.

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По итогам встречи СБ ООН в четверг в Вене пройдет специальное заседание подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Ранее власти Северной Кореи сообщили о проведении в стране успешного испытания водородной бомбы. Руководство многих стран выразило недовольство случившимся.