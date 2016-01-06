КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбы

"Сегодня успешно проведено первое испытание водородного оружия", — заявила диктор ТВ КНДР. По ее словам, владение "водородным оружием стало историческим событием для Северной Кореи, передают РИА Новости.

Также в заявлении на телевидении сообщалось, что КНДР не будет применять ядерное оружие, если не будет нарушен ее суверенитет, добавляют РИА Новости.

"Если не будет нарушения суверенитета, мы не применим ядерного оружия", — говорится в заявлении.

КНДР провела четвертое ядерное испытание с тех пор, как объявила себя ядерной державой в 2005 году. Испытания проводились в 2006, 2009 и 2013 годах, что повлекло за собой введение против нее санкций Совета Безопасности ООН.

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По данным южнокорейских СМИ, ядерное устройство могло быть взорвано на глубине 100 метров, где находился эпицентр землетрясения.

Как сообщал УНИАН, в КНДР сегодня утром было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 4,2 до 5,1. По данным различных источников, причина подземных толчков была "искусственного характера". Землетрясение было зафиксировано в 09:30 (02:30 по Киеву) в 49 км на север от города Кильчжу, где находится ядерный полигон Точхан.