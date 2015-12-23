Наливайченко: Иностранные следователи расследуют коррупционные схемы нынешней власти и сделки Кононенко из БПП





Об этом сегодня во время второго Антикоррупционного форума заявил журналистам бывший председатель Службы безопасности Украины, глава общественной организации «Антикоррупционное движение» Валентин Наливайченко. Вместе с тем он отметил, что ему известно о соответствующих расследованиях, по меньшей мере, в трех странах – США, Австрии и Латвии.

«Наши международные партнеры нас поддержали. В Австрии парламент уже назначает слушание, а в Латвии антикоррупционное агентство продолжает расследовать все коррупционные сделки и Януковича, и уже этой власти», – заявил Валентин Наливайченко.

По его информации, за рубежом уже ведется следствие по выведениюсредств через оффшорыпервым заместителем председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко. Также экс-глава СБУ заявил, что ФБР и другие уполномоченные структуры в Соединенных Штатах начали расследование в отношении отмывания денег руководством Национального банка Украины. Еще одно расследование, которое продолжается в США, касается заказа PR-услуг для представителей украинской власти через одну из оффшорных компаний на Британских Виргинских островах. По словам Наливайченко, в каждой из таких платежек указаны суммы на сотни тысяч долларов США.

«Сегодня очень важно сказать каждому коррупционеру во власти, в каждом окружении – президентском, премьерском, в окружении генерального прокурора, в Генеральной прокуратуре, в Национальном банке Украины, – что их царствование закончилось», – подчеркнул экс-глава СБУ.