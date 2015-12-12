Порошенко считает, что правительство должно повысить уровень жизни украинцев за год-два
18:52, 12 декабря 2015Политика
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Кабинет министров должен добиться первых результатов по повышению уровня жизни украинцев через год-два.
Первых результатов правительство должно добиться за год-два \ jewishfedstpaul.wordpress.com
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время форума депутатов местных советов от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
Читайте такжеБолее 70% пенсионеров уже получили повышенные пенсии: минимальная теперь составляет 1074 гривень«Народ только тогда зафиксирует положительные изменения, когда тренд к повышению уровня жизни станет очевидным если не всем, то подавляющему большинству», - заявил он, добавив, что это - главная задача и основной вопрос нескольких ближайших лет, но первых результатов правительство должно добиться через год-два.
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