Порошенко считает, что правительство должно повысить уровень жизни украинцев за год-два

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время форума депутатов местных советов от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Читайте такжеБолее 70% пенсионеров уже получили повышенные пенсии: минимальная теперь составляет 1074 гривень«Народ только тогда зафиксирует положительные изменения, когда тренд к повышению уровня жизни станет очевидным если не всем, то подавляющему большинству», - заявил он, добавив, что это - главная задача и основной вопрос нескольких ближайших лет, но первых результатов правительство должно добиться через год-два.