27 января как в мире, так и в Украине наступает скорбное событие.

Двадцать седьмой день января считается глубоко скорбным по всей планете. Тем не менее есть также в эту дату пара поводов для празднования. Верующие могут провести праздник 27 января за молитвой прославленному святому, а по народным верованиям принято греться у огня.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Для нашей страны 27 января является скорбной датой. Радостных поводов для празднования сегодня нет, поскольку никакой праздник сегодня в Украине не наступает.

Во всем мире и в нашей стране наступает День памяти жертв Холокоста. Мы чествуем более 6 миллионов невинных людей, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Геноцид евреев является одной самых страшных трагедий в мировой истории. Это также важная часть украинского прошлого, поскольку около 1,5 миллиона людей были убиты на нашей территории.

Какой сегодня праздник в мире

Как уже упоминалось ранее, 27 января наступает Международный день памяти жертв Холокоста. В честь него по всей планете проводятся акции и мероприятия, которые напоминают человечеству о преступлении нацистов.

Почитатели спиртного отмечают Международный день портвейна. Это крепкое вино португальского происхождения, которое обычно закусывают сыром. Такое мероприятие - хороший повод насладиться бокалом напитка и больше узнать о его истории.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День шоколадного кекса, День управления рабочим временем, День консерватора-реставратора и День благодарности администраторам групп.

Какой сегодня праздник церковный

Христиане посвящают сегодняшний день просьбам к святому Иоанну Златоусту, одному из величайших проповедников Слова Божьего. Считается, что молитва ему поможет в учебе или освоении какого-то навыка.

В старом стиле, которым украинские православные больше не пользуются, сегодня праздник равноапостольной Нины, покровительницы Грузии и защитницы всего женского пола. Ей молятся о семейном счастье женщины.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена к этой дате обычно наступало потепление. Но приметы наших предков предупреждают, что заморозки еще могут вернуться:

ночью не видно звезд - к морозам и метели;

ворона с утра каркает - к непогоде и гололеду;

если утром молчит петух, то скоро похолодает;

на реке трескается лед - весна будет ранней.

Наши предки в праздник сегодня считали, что огонь получает целебную силу от святого Иоанна. Поэтому украинцы всей семьей грелись у печи и готовили пищу на печных углях. Верили, что если больной человек погреется у костра, то болезни отступят сами по себе.

Что нельзя делать сегодня

Вспоминая, какой сегодня церковный праздник, стоит быть очень осторожными с огнем. Хотя он может исцелять и дарить тепло, 27 января также повышается риск пожара. Поэтому пламя не стоит оставлять без присмотра. Также в руки не рекомендуется брать острые и колючие предметы, поскольку полученные в этот день раны долго заживают.

Вас также могут заинтересовать новости: