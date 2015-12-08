Чубаров пообещал введение жестких параметров провоза личных вещей на админгранице с Крымом

При этом он заявил, что готов часами сидеть с каждым из участников блокады и вести дискуссию по поводу тех или иных мотиваций действий активистов блокады, передает "Крым.Реалии".

"Хочу сказать, что принятие любого решения в сложных ситуациях обусловлено десятками и десятками мотиваций и факторов. Для многих людей, которые думают о будущем Украины, о будущем крымскотатарского народа, важно одно – чтобы каждое наше действие приближало деоккупацию Крыма", - подчеркнул лидер Меджлиса.

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Он считает, что в этой ситуации товарная блокада оккупированного Крыма закончилась успехом.

"Правительством принимается решение, которым полностью прекращается торговля с оккупированной территорией. Будут установлены очень четкие и жесткие параметры провоза личных вещей, чтобы это не превратилось в торговлю. Я на сегодня могу сказать, что это ограничивается 50 кг на одного человека и не больше 10 тысяч грн. в денежном эквиваленте", - поделился планами Чубаров.

Также он объяснил, что на сегодняшний день возобновлена поставка электроэнергии в объеме 25% от того, что было до того, как началась энергетическая блокада.

"И мы имеем все шансы, чтобы с 1 января Крым был полностью отключен от материка. Но уже ответственность в этом случае возлагается на Верховную Раду Украины", - подытожил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, как будет проходить морская блокада Крыма. Стало известно, что активисты блокады обсуждали два направления: первое связано с дополнительным изучением морского права.

"Во-вторых, некоторые мои коллеги сели срочно изучать опыт международных правозащитных организаций, в частности, "Гринписа", - рассказал лидер Меджлиса.