Чубаров рассказал, как активисты готовятся к морской блокаде оккупированного Крыма

При этом в интервью "Медузе" он оценил перспективы такого вида блокады и объяснил, как она будет выглядеть.

Стало известно, что активисты блокады обсуждали два направления: первое связано с дополнительным изучением морского права.

"Сегодня государства определяют свое отношение к Крыму, исходя из резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, в которой все страны призываются к несовершению действий, которые ставили бы под сомнение принадлежность Крыма Украине. Но это - фактически - лишь рекомендация", - подчеркнул Чубаров.

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Кроме того, по его словам, сейчас Украина должна добиться принятия решения об эмбарго по отношению ко всей территории Крыма, пока он оккупирован Россией.

"Во-вторых, некоторые мои коллеги сели срочно изучать опыт международных правозащитных организаций, в частности, "Гринписа", - подитожил лидер Меджлиса.

Ранее сегодня Ислямов анонсировал еще одну блокаду Крыма и заявил о начале морской. "Между энергетической и морской блокадой Крыма будет еще одна блокада, и о ней скоро узнаете, сейчас говорить пока не буду. На днях о ней узнаете", – отметил координатор гражданской акции по блокаде Крыма.