Украина завела уголовные дела на ряд европейских политиков из-за визитов в Крым - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время публичного отчета, передает "112 Украина".

"По представлению МИД компетентными органами Украины начаты уголовные дела в отношении некоторых европейских политиков, которые нарушили порядок въезда на оккупированную территорию", - сказал он.

Как сообщал, что 23-24 июля Крым посетила группа французских парламентариев во главе с сопредседателем организации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Свой визит они не согласовали с Украиной, а МИД Франции выступил против поездки.

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В МИД Украины осудили поездку группы французских депутатов в оккупированный Крым и отметили, что украинская сторона в дальнейшем может запретить въезд на территорию страны тем депутатам, которые посетят полуостров. В Европейском парламенте также осудили визит французских представителей.

Кроме того, в октябре в оккупированный Крым прибыла делегация сербских политиков.