Россия заблокировала итоговую декларацию о деятельности СММ ОБСЕ в Украине и множество других документов - МИД

04:24, 05 декабря 2015
Политика
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Делегация России заблокировала в ОБСЕ принятие практически всех итоговых документов 22-го заседания Совета министров ОБСЕ, которая проходила в Белграде.

twitter.com/Mariana_Betsa

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Продолжается марафон консультаций и переговоров. Российская сторона блокирует почти все итоговые документы", - говорится в сообщении.

Также Беца сообщила, что "российская сторона выступает против решения относительно предупреждения и противодействия пыткам".

Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук в своем заключительном выступлении отметил, что "Россия должна прекратить агрессию против Украины, оккупацию Крыма, эскалацию ситуации на востоке".

Позже представитель МИД отметила, что западные партнеры осудили аннексию Крыма Россией и действия РФ на Донбассе.

Помимо этого Беца сообщила, что Россия также заблокировала декларацию о деятельности Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе парализована из-за права вето со стороны РФ и, с высокой вероятностью, не сможет даже принять итоговую декларацию министерской встречи, которая проходит в Сербии.

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