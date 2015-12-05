Россия заблокировала итоговую декларацию о деятельности СММ ОБСЕ в Украине и множество других документов - МИД

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Продолжается марафон консультаций и переговоров. Российская сторона блокирует почти все итоговые документы", - говорится в сообщении.

#OSCEMC15 В засіданні перерва... Триває марафон консультацій та переговорів. Рос сторона блокує майже всі підсумкові документи. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Также Беца сообщила, что "российская сторона выступает против решения относительно предупреждения и противодействия пыткам".

#OSCEMC15 Серед іншого рос сторона виступає проти рішення щодо попередження та протидії тортурам #NoJusticeinRussia — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук в своем заключительном выступлении отметил, что "Россия должна прекратить агрессию против Украины, оккупацию Крыма, эскалацию ситуации на востоке".

Позже представитель МИД отметила, что западные партнеры осудили аннексию Крыма Россией и действия РФ на Донбассе.

#OSCEMC15 Заключні виступи делегацій. Всі зах партнери засуджують агресію РФ, незаконну окупацію Криму, дестабілізацію на Донбасі. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Помимо этого Беца сообщила, что Россия также заблокировала декларацию о деятельности Специальной мониторинговой миссии в Украине.

#OSCEMC15 нарешті завершилось. Росія заблокувала низку документів. А головне - декларацію щодо діяльності Спец монітор місії в Україні. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 4, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе парализована из-за права вето со стороны РФ и, с высокой вероятностью, не сможет даже принять итоговую декларацию министерской встречи, которая проходит в Сербии.