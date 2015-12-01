Стремление выйти из-под влияния РФ: украинцы назвали основную причину конфликта с Россией - опрос

Такие данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 6 по 23 ноября 2015 года, сегодня обнародованы на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

Также 38,4% считают, что причиной является неприятие Россией евроинтеграционного курса Украины, 35,4% - неприятие Россией Украины как самостоятельного, суверенного государства с независимой внешней политикой, 30,3% - угроза для России возможного вступления Украины в НАТО.

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56,5% опрошенных считают, что не следует делать никаких уступок России и сепаратистам, а со временем восстановить контроль над всей территорией, даже если это требует значительных потерь. При этом не соглашаются с таким мнением только 25,6%. Также 67,9% не соглашаются с тем, что следует отказаться от претензий в отношении незаконной аннексии и признать российский статус Крыма.

65,4% опрошенных считают, что не следует отказываться от намерения вступить в ЕС и любых других решений, которые могут спровоцировать Россию.

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В то же время снизилось до 34,5% (в августе 2015 года - 40,5%) количество тех, кто поддерживает предоставление Украине летального оружия западными партнерами. Эксперты Центра Разумкова не исключают, что это может быть связано с тем, что уменьшилась интенсивность боевых действий на Донбассе.

53% опрошенных считают недостаточной международную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Только 15,9% опрошенных считают ее существенной.

Опрошено 2008 респондентов во всех регионах, кроме оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.