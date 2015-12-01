От вас зависит мир и спокойствие в Украине: Порошенко отметил роль службы внешней разведки во время агрессии РФ

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко по случаю 10-й годовщины со дня образования этой службы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как отметил Порошенко, «в условиях военной агрессии против нашего государства, появления новых рисков и внешних угроз разведывательная деятельность приобретает особое значение. От того, насколько эффективными и слаженными будут ваши действия, своевременной, достоверной и всеобъемлющей информация и прогнозы развития событий на ближайшую перспективу, зависит мир и спокойствие на украинской земле».

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«Отдаю должное патриотизму и профессионализму сотрудников Службы внешней разведки Украины. Вы с честью выполняете поставленные задачи, нередко рискуя собственной жизнью. Верю, что упорство и самоотверженность станут залогом весомых достижений в деле защиты государственного суверенитета, укрепления обороноспособности и безопасности страны. Выражаю благодарность всем ветеранам разведки, мужество и героизм которых является ярким примером подвижнической служения Отечеству. Благополучия, крепкого здоровья и счастья вам и вашим семьям», - подчеркнул президент.