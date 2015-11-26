Депутаты продолжают заседание, несмотря на сообщение о заминировании здания Рады

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время из сессионного зала по просьбе работников Государственной службы охраны вышли помощники народных депутатов и приглашенные.

Также пришел пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрий Столярчук и также попросил работников СМИ покинуть журналистскую ложу.

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Журналисты между собой шутят, что они ценнее, чем народные депутаты, премьер-министр и члены правительства, которые продолжают работать в сессионном зале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, информация о минировании здания поступила в милицию.

Как сообщал УНИАН, ранее журналистов попросили покинуть ложу прессы в парламенте из-за сообщения о минировании.