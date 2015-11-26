Полиция эвакуирует Харьковскую ОГА из-за сообщения о минировании

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в здании ОГА якобы заложена взрывчатка, поступила в дежурную часть Киевского отдела полиции сегодня в 9:40.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Указанное сообщение внесено в Журнал единого учета. Проводится эвакуация граждан.