Полиция эвакуирует Харьковскую ОГА из-за сообщения о минировании
10:47, 26 ноября 2015Политика
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В Харькове полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании здания Харьковской областной государственной администрации.
В Харькове опять "заминировали" ОГА / kh.depo.ua
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в здании ОГА якобы заложена взрывчатка, поступила в дежурную часть Киевского отдела полиции сегодня в 9:40.
На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Указанное сообщение внесено в Журнал единого учета. Проводится эвакуация граждан.
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