Заместитель Балоги будет дальше судиться с БЮТ

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК подает апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева, который сегодня удовлетворил иск БЮТ к ней от 21 мая с.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 мая М.СТАВНИЙЧУК на брифинге призвала БЮТ отказаться от распространения неправдивой информации о попытках фальсификации выборов мэра Киева.

В частности, М.СТАВНИЙЧУК заявила, что 18 мая было зафиксировано распространение листовок компрометирующего характера, в которых речь шла о якобы отказе кандидата в мэры Киева Виталия КЛИЧКО баллотироваться на эту должность в пользу кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно во время встреч с избирателями говорила о вероятности фальсификации результатов будущих выборов мэра Киева.

Также заместитель главы Секретариата Президента призвала БЮТ отказаться от давления на избирателей накануне выборов в столице.

После этого БЮТ обратился в суд с иском к М.СТАВНИЙЧУК "в связи с абсурдными и абсолютно безосновательными обвинениями в адрес Блока".