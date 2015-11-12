ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе 36 грузовиков с углем, направлявшихся в Россию

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что зафиксировала 36 грузовиков с углем на временно оккупированной части Донецкой области возле украинско-российской границы, направлявшихся в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в отчете миссии от 11 ноября, опубликованном сегодня.

Наблюдатели ОБСЕ посетили несколько пропускных пунктов вдоль украинско-российской границы.

"В подконтрольной "ДНР" Мариновке (79 км на юго-восток от Донецка), Специальная мониторинговая миссия наблюдала 158 гражданских автомобилей и 36 загруженных углем грузовиков, которые ожидали, чтобы пересечь границу в сторону Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили о "чрезвычайной хрупкости" перемирия

Инструкторы ОБСЕ увидели, что пять транспортных средств пересекли границу в течение 15 минут. Однако, несколько человек сообщили миссии, что в среднем время ожидания пересечения границы составляет 15-20 часов. Другие собеседники сообщили, что много людей постоянно пересекают границу, чтобы купить продукты питания и топливо в России, где цены примерно в половину ниже установленных на оккупированной территории.

Также наблюдатели ОБСЕ побывали на другом пункте пропуска в подконтрольной "ДНР" Успенке (73 км на юго-восток от Донецка), где люди сообщили о долгом времени ожидания пересечения границы в РФ. Водитель грузовика сказал представителям наблюдательной миссии, что возможности для пропуска транспортных средств ограничены. Некоторые лица сообщили, что они едут в РФ, чтобы купить горючее, которое потом перепродают на оккупированных территориях Донбасса.