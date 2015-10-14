СММ ОБСЕ зафиксировала 50 грузовиков с углем, которые направлялись в РФ

Об этом говорится в отчете миссии.

"На подконтрольном "ЛНВ" пункте пропуска в Российскую Федерацию «Довжанский» (84 км на юго-восток от Луганска), Специальная мониторинговая миссия наблюдала за почти 50 грузовиками (одновременно с украинскими и российскими номерными знаками), большинство из которых были загружены углем, и ожидали, чтобы пересечь границу в Российскую Федерацию", - отмечается в отчете.

Пока наблюдатели ОБСЕ находились на пункте пропуска, они зафиксировали, что два полностью нагруженных грузовика пересекли границу.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа СММ ОБСЕ зафиксировала 120 гражданских грузовиков на пункте пропуска «Довжанский», которые перевозили уголь в Российскую Федерацию.

Другая Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области (эти пункты граничат с украинскими пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино»), с октября 2014 года продолжает фиксировать факты вывоза угля из Донбасса к России.