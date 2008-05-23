Яценюк выдвинул ультиматум Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что пока Кабинет министров не внесет в ВР изменения в госбюджет, парламент не будет рассматривать других правительственных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время пленарного заседания.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, ВР выразила максимальный кредит доверия к Кабинету министров. «Кредит доверия закончился и до тех пор, пока не будет внесен проект закона об изменениях в госбюджет, правительственные законопроекты рассматриваться не будут», - сказал он.