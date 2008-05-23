Яценюк просит коалицию определиться с ФГИУ

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает фракции коалиции определиться в рассмотрении вопроса о смене руководства Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он обратился сегодня к фракциям БЮТ и НУ-НС во время утреннего пленарного заседания парламента.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, вчера у него состоялся разговор с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что премьер настаивает на том, чтобы парламент не только освободил от должности председателя ФГИУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, но и назначил нового руководителя этого органа.

«Я прошу коалицию определиться в этом вопросе», - сказал А.ЯЦЕНЮК.