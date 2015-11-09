Блокирующие безвизовые законы депутаты требуют расширить права диппаспортов - Геращенко

Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава парламентского комитета по евроинтеграции Ирина Геращенко. "В администрацию президента, к Президенту поступил депутатский запрос, подписанный около 40 депутатами ВРУ, в т.ч. от фракции радикальной партии, с обращением расширить возможности использования дипломатического паспорта народными избранниками", - написала депутат.

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По словам Ирины Геращенко, депутаты мотивируют свое обращение тем, что из-за некоторых ограничений на использование диппаспорта, они не могут осуществлять "срочные служебные командировки за границу".

"Это звучит комично и позорно, в условиях, когда сами же депутаты блокируют безвизовые законы", - подытожила Ирина Геращенко.