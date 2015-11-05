Евродепутат: Следующая неделя – последний шанс для принятия безвизового пакета

Об этом заявил депутат европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс, который возглавляет группу дружбы с Украиной в ЕП, сообщает Европейская правда.

"Этот день в Раде был очень неуспешным. Новости очень плохие и разочаровывающие", - заявил он, добавив, что Украина может потерять перспективы отмены визового режима именно из-за действий ВР.

По его словам, проблемы не только в том, что Рада провалила принятие ряда законопроектов, но также ухудшила некоторые документы, подготовленные к принятию.

"Нам нужны не только названия законов. Нужна суть законов. А ряд законов, в том числе о конфискации активов, после обработки в ВР стали хуже. И если такие законы принять, это не будет засчитано Евросоюзом. Если депутаты и дальше будут играть в политику вместо того, чтобы принять обдуманное решение, Украина проиграет", - считает депутат ЕП.

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Он также заявил, что проправительственная коалиция, по его мнению, должна срочно собраться и договориться о принятии необходимых законов.

"Закон о возвращении активов – очень нужен, это первоочередное требование. Также в этом списке – трудовой кодекс и спецконфискация", - сказал он.

"Времени очень мало. На самом деле даже конец октября в Брюсселе называли слишком поздним сроком. Видимо, следующая неделя – это последний шанс, чтобы успеть (для принятие решения Еврокомиссией) в этом году", - заявил Ауштрявичюс.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада закрыла вечернее заседание, рассмотрение всех законопроектов, необходимых для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС перенесено на вторник, 10 ноября.