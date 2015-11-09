Восемь партий преодолели проходной барьер на местных выборах по сводным данным по Украине - исследование

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные исследования социологической группы «Рейтинг».

В частности, согласно результатам подсчета сводных показателей партий на местных выборах, партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» поддержали 19,4% избирателей, ВО «Батькивщина» – 12%, «Оппозиционный блок» – 11,5%, «Украинское объединение патриотов – УКРОП» – 7,3%, ВО «Свобода» – 6,7%, Радикальную партию Олега Ляшко – 6,7%, «Объединение «Самопомич» – 6,3%, «Видродження» – 5,4%.

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Также среди партий, которые не преодолели проходной барьер, но набрали значительное количество голосов избирателей, - «Наш край» – 4,8% и Аграрная партия Украины – 3,2%.

В анализе отмечается, что, несмотря на то, что результаты социологических исследований свидетельствуют о поддержке необходимости передачи властных полномочий из центра в регионы около двумя третями граждан Украины, участие в формировании местных властей через избирательный процесс принимает меньше половины избирателей. Активность избирателей в октябре 2015 года является одной из самых низких за историю общеукраинских выборов.

Социологи отметили, что сложная социально-экономическая ситуация и отсутствие результатов реформ привели к тому, что увеличить свои электоральные достижения в октябре 2015 года, по сравнению с парламентскими выборами 2014 года, смогли только те политические силы, которые остро критиковали действия центральной власти. Так, острая критика власти позволила достичь лучшего электорального роста, прежде всего, «УКРОПу» и «Батькивщине». При этом социологи отмечают, что результат последней интересен тем, что эта политическая сила входит в провластную коалицию.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что «конструктивная» критика власти «Объединением «Самопомич» во время предвыборной гонки дала, скорее, обратный результат. По сравнению с парламентскими выборами, «Самопомич» растеряла значительную часть своего электората, особенно в своих базовых регионах (на западе Украины и в столице).

Также в исследовании отмечается, что самая крупная правящая партия БПП «Солидарность», несмотря на поглощение организационных активов «УДАРа» и «Народного фронта», только приблизилась к результату, полученному на прошлых парламентских выборах (22%).

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Социологи считают, что особого внимания также заслуживает тот факт, что на этих выборах в отдельных областях региональные элиты продемонстрировали принципиальную самостоятельность, выставив на избирательную гонку свои локальные политические проекты.

Информационно-аналитический центр «RATING Pro» просчитал сводные результаты партий в пределах страны и, опираясь на анализ динамики электоральных симпатий, подвел промежуточные итоги местных выборов-2015. Результат партии по Украине рассчитывался как отношение совокупного числа голосов избирателей, поданных за политическую партию во все областные советы и городской совет Киева, к общему количеству голосов избирателей, поданных за местные организации политических партий. Поскольку в Донецкой и Луганской областях выборы в областные советы не проходили, в этих регионах для расчета брались совокупные результаты партий на выборах в районные и городские советы.