Гройсман: досрочные выборы Рады - это прямой путь к дестабилизации политической ситуации

Об этом заявил председатель ВР Владимир Гройсман в интервью газете "Зеркало недели". Говоря о работе коалиции, он отметил: «Есть коалиционное соглашение. А что еще может объединять политические силы? Только ценности, совместный план действий и принятие общей ответственности. За страну».

Читайте такжеПорошенко пообещал сделать все, чтобы Украина получила безвизовый режим c ЕСВладимир Гройсман подчеркнул, что «каждый из депутатов понимает, что выборы в сложившейся ситуации – прямой путь к дестабилизации политической ситуации в стране».

На вопрос о том, что многие политические силы думают, что выборы дадут им возможность увеличить свои представительства в парламенте, Гройсман ответил: «Это российский сценарий. Если бы не было войны, безусловно, выборы - это путь к стабилизации. Сейчас - нет».

«Тем более в нынешних условиях. А ведь у коалиции еще есть резервы. Несмотря на то, что сейчас пока еще никто не взял на себя функции ее координатора. Сейчас очередь Юлии Владимировны, но она пока отказывается от этой роли. Пока. Нам в ближайшее время нужно проголосовать важнейшие законы, способные открыть двери, за которые мы так долго боролись. Подтолкнуть только осталось, и едь в Европу без визы», - добавил он.