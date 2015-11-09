Сегодня Порошенко планирует провести встречу с руководителями парламентских фракций
13:49, 09 ноября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко планирует сегодня провести встречу с руководителями фракций Верховной Рады.
Президент Украины Петр Порошенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикою Могерини встречи с представителями СМИ.
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"Надеюсь, что сегодня, во время моей встречи с руководителями фракций я донесу ту важность тех шагов, которые должны быть сделаны парламентом на текущей неделе", - сказал Порошенко.
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