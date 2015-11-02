Порошенко призвал Раду рассмотреть и поддержать законопроекты по безвизовому режиму с ЕС

Об этом он заявил во время встречи с руководителями политических фракций, которые входят в состав Коалиции в Верховной Раде, сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко напомнил, что из 13 обязательных законопроектов парламент принял 4 и отметил, что 9 ноября оценочная миссия Евросоюза должна сделать свой отчет по выполнению Украиной своих обязательств в рамках Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Президент также проинформировал председателей фракций о запланированном на завтра, 3 ноября, телефонном разговоре с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером относительно законопроектов по безвизовому режиму, антикоррупционной прокуратуре и графикам выполнения Украиной своих обязательств в этих вопросах.

Порошенко также призвал народных депутатов поддержать его законодательную инициативу о неприменении залога для преступлений, которые связаны с коррупционными действиями, «чтобы суды не имели возможности отпускать под залог коррупционеров, взяточников и преступников».

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Президент также обратил внимание на резонансные уголовные расследования и сообщил, что будет требовать, чтобы все они проходили максимально прозрачно.

В пресс-службе отметили, что во встрече также приняли участие председатель Верховной Рады Владимир Гройсман и премьер-министр Арсений Яценюк.