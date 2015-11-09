Госсекретарь Финляндии подчеркнул необходимость придерживаться стандартов ОБСЕ во время выборов на Донбассе

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который находится с рабочим визитом в Финляндии, сообщила пресс-служба МИД.

«Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Украине в контексте имплементации Минских договоренностей, а также состояние и перспективы развития отношений Финляндии и Украины с РФ. Была констатирована важность соблюдения режима прекращения огня, выполнения договоренностей об отведении вооружений и верификации этого процесса СММ ОБСЕ, прекращения со стороны РФ поддержки незаконных вооруженных формирований, а также создания предпосылок для возобновления при содействии СММ ОБСЕ полного контроля над украинско-российской границей», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что также подчеркивалась важность продвижения политического процесса урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Стороны выразили надежду на возвращение РФ в международно-правовое русло путем отмены неправомерных решений в контексте аннексии Крыма, освобождения заложников и незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, в частности народного депутата Надежды Савченко», - добавили в МИД.

В ведомстве также отметили, что в ходе переговоров Финляндия подтвердила готовность оказывать дальнейшую действенную поддержку в процессе внедрения системных реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, как важного инструмента модернизации и развития Украины.

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Как сообщал УНИАН ранее, на встрече глав МИД "нормандской четверки" в Берлине подробно обсуждался вопрос доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в оккупированные боевиками районы Донбасса. Также Климкин подчеркнул, что выборы в Донбассе должны соответствовать украинскому законодательству и нормам ОБСЕ. Министр также обратил внимание, что организацией выборов и контролем процесса должна заниматься ЦИК Украины.