Климкин рассказал об основном пункте переговоров "нормандской четверки" в Берлине

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине.

"Мы обсудили сегодня различные гуманитарные аспекты, политический процесс. Кроме того, основным пунктом был вопрос о доступе СММ ОБСЕ на восток Украины. Этот вопрос был поставлен конкретно", - сказал он.

По словам главы отечественного внешнеполитического ведомства, количество соответствующих баз должно быть увеличено.

Очередная встреча глав МИД в "нормандском формате" должна состояться до конца года, отметил Климкин.

Читайте такжеГлавы МИД "нормандской четверки": Отвод тяжелого вооружения должен завершиться до декабря

"У нас есть понимание, что очередная министерская встреча может пройти до конца года, - сказал он. - Конкретную дату мы не обозначили, она будет согласована чуть позже".

Выборы в Донбассе должны соответствовать украинскому законодательству и нормам ОБСЕ, подчеркнул Климкин.

Министр также обратил внимание, что организацией выборов и контролем процесса должна заниматься ЦИК Украины.

Как сообщал УНИАН, соглашение о прекращении огня между правительственными войсками и пророссийскими террористами на Донбассе преимущественно соблюдается уже более двух месяцев – с начала сентября. В то же время наблюдатели фиксируют единичные вспышки насилия.

Читайте такжеЯценюк о невыполнении боевиками "Минска-2": На этом соглашении отпечатки пальцев Путина

В частности, украинские военные заявили о 12 обстрелах своих позиций со стороны пророссийских боевиков в вечерние часы 4 ноября, ночью 5 ноября, а вчера утром впервые за несколько месяцев боевики открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки Донецкой области.