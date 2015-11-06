Климкин рассказал об основном пункте переговоров "нормандской четверки" в Берлине
На встрече глав МИД "нормандской четверки" в Берлине подробно обсуждался вопрос доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в оккупированные боевиками районы Донбасса.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине.
"Мы обсудили сегодня различные гуманитарные аспекты, политический процесс. Кроме того, основным пунктом был вопрос о доступе СММ ОБСЕ на восток Украины. Этот вопрос был поставлен конкретно", - сказал он.
По словам главы отечественного внешнеполитического ведомства, количество соответствующих баз должно быть увеличено.
Очередная встреча глав МИД в "нормандском формате" должна состояться до конца года, отметил Климкин.
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"У нас есть понимание, что очередная министерская встреча может пройти до конца года, - сказал он. - Конкретную дату мы не обозначили, она будет согласована чуть позже".
Выборы в Донбассе должны соответствовать украинскому законодательству и нормам ОБСЕ, подчеркнул Климкин.
Министр также обратил внимание, что организацией выборов и контролем процесса должна заниматься ЦИК Украины.
Как сообщал УНИАН, соглашение о прекращении огня между правительственными войсками и пророссийскими террористами на Донбассе преимущественно соблюдается уже более двух месяцев – с начала сентября. В то же время наблюдатели фиксируют единичные вспышки насилия.
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В частности, украинские военные заявили о 12 обстрелах своих позиций со стороны пророссийских боевиков в вечерние часы 4 ноября, ночью 5 ноября, а вчера утром впервые за несколько месяцев боевики открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки Донецкой области.