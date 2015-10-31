Для Порошенко СБУ стала проверенным инструментом политических репрессий - политтехнолог

Об этом на своей странице в Facebook написал политтехнолог Сергей Гайдай.

Он отмечает, что сначала УКРОП обоснованно критиковал президента в своей политрекламе, потом по итогам выборов показал хороший результат как будущей парламентской коалиции.

"А еще вы не дали смошенничать с ЦВК со вторым туром в Павлограде, не дали слить Мариуполь под Ахметова, не собираетесь сдавать Днепр пророссийскому Вилкулу. Что остается Президенту? Правильно - воспользоваться своим проверенным инструментом политических репрессий - СБУ", - говорится в сообщении Гайдая.

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При этом он подчеркивает, что на месте СБУ должна быть создана служба, которая защищает интересы государства, борется с российскими шпионами и сепаратистами.

"Но зачем? Президенту нужно бороться за власть. А она у него такая хлипкая... И вот теперь как всегда, пошли аресты и обыски, тех кто посмел иметь свое собственное видение судьбы Украины. Кто показал реальную способность эту страну защищать, кто не согласен с нашей капитуляцией в Крыму и на Донбассе, со сговором Порошенко и Путина. Кто вообще позволяет себе самостоятельную политическую деятельность, имеет для этого волю, ресурсы и свое видение", - возмущен политтехнолог.

Кроме того, Гайдай считает, что эта власть не новая, она - "часть старой и действует как старая".