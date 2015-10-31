В Херсоне стали известны официальные результаты выборов городского головы

Как передает корреспондент УНИАН, во втором туре выборов за кресло мэра с ним сразится Владимир Сальдо («Наш край»), который набрал 16,09% (14224) голосов.

Херсонская городская избирательная комиссия 29 октября вечером подписала и приняла финальный протокол по голосованию на выборах Херсонского городского головы.

Всего в Херсоне в списки избирателей было внесено 270 тыс. 224 лица. Реализовали свое право на волеизъявление 88 тыс. 406 горожан, из которых 1259 голосовали дома.

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В результате голосования, на третьем месте после Миколаенко и Сальдо оказался представитель ВО «Батькивщина» Владислав Мангер, за него отдали свои голоса 11,78% (10418) избирателей. На четвертом месте - кандидат от «Оппозиционного блока» Вячеслав Яременко, который набрал 8,51% (7522) голосов.

На пятом месте - представительница Блока Петра Порошенко «Солидарность» Елена Урсуленко, за которую проголосовали 7,3% (6451) горожан.

Кандидат от партии «Самопомич» Андрей Дмитриев набрал 6,47% (5723) голосов.

За Михаила Опанащенка («Возрождение») свои голоса отдали 4,3% (3799) избирателей.

Юрий Погребной («Гражданская позиция») получил 2,43% (2152) голосов.

Выдвиженец от «Партии зеленых» Борис Силенков получил поддержку 2,37% (2092) горожан.

За представителя ВО «Свобода» Виталия Урбанского проголосовали 2,11% (1862) избирателей.

Двойники лидеров выборов Владимир Михайлович Сальдо и Владимир Иванович Николаенко набрали 1584 и 1980 голосов, соответственно. Остальные кандидаты не набрали и тысячи голосов.

Таким образом, во второй тур гонки в Херсоне 15 ноября выходят Миколаенко и Сальдо.