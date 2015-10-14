Свыше 93 тысячи украинских военных - непосредственные участники боевых действий

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на о. Хортица в рамках рабочей поездки в Запорожскую область, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко: Силы сдерживания нужны не только на Донбассе, а по всей линии границы с Россией

«Более 93 тысяч украинских воинов являются непосредственными участниками боевых действий. Почти 108 тысяч принимали или принимают участие в антитеррористической операции. 210 тысяч пришли в армию за шесть волн мобилизации”, - отметил глава государства.

По его словам, каждый шестой из них - доброволец.