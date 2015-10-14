Свыше 93 тысячи украинских военных - непосредственные участники боевых действий
16:37, 14 октября 2015Политика
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Свыше 93 тысяч украинских воинов являются непосредственными участниками боевых действий.
По словам Порошенко, каждый шестой - доброволец / mil.gov.ua
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на о. Хортица в рамках рабочей поездки в Запорожскую область, передает корреспондент УНИАН.
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«Более 93 тысяч украинских воинов являются непосредственными участниками боевых действий. Почти 108 тысяч принимали или принимают участие в антитеррористической операции. 210 тысяч пришли в армию за шесть волн мобилизации”, - отметил глава государства.
По его словам, каждый шестой из них - доброволец.
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