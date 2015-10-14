Порошенко в Запорожье полетал на истребителе (фото, видео)

Президент Украины Петр Порошенко лично испытывает модернизированный на Запорожском государственном авиационном ремонтном заводе (Мигремонт) истребитель-перехватчик Су-27.

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