Порошенко в Запорожье полетал на истребителе (фото, видео)

14:17, 14 октября 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко лично испытывает модернизированный на Запорожском государственном авиационном ремонтном заводе (Мигремонт) истребитель-перехватчик Су-27.

Винищувач / Твіттер Цеголка

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства лично испытывает двухместный истребитель.

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На данный момент он находится в кабине истребителя, и самолет уже взлетел.

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