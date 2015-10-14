Порошенко в Запорожье полетал на истребителе (фото, видео)
14:17, 14 октября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко лично испытывает модернизированный на Запорожском государственном авиационном ремонтном заводе (Мигремонт) истребитель-перехватчик Су-27.
Фото: Твиттер Цеголко
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства лично испытывает двухместный истребитель.
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На данный момент он находится в кабине истребителя, и самолет уже взлетел.
Президент Порошенко испытывает модернизированный Су-27 pic.twitter.com/2vey4rJiX8
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 14, 2015
В Запорожье Порошенко испытывает отремонтированный Су-27 #СилаНескоренихpic.twitter.com/D2PedcSgmX
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 14, 2015
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