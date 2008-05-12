ESU призвал государства Европы признать Голодомор 1932–33 годов геноцидом

Европейский студенческий союз (ESU) призвал парламенты европейских стран осудить геноцид 1933–33 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европейского студенческого союза, такое решение принято 11 мая 2008 года в Словакии на 54 заседании Правления этой международной неправительственной организации на предложение Украинской ассоциации студенческого самоуправления и 20 других национальных студенческих союзов 19 европейских стран, а именно: Австрии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Грузии, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Германии, Португалии, Румынии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.

«В 1932–33 годах коммунистический режим осуществил ужасный акт геноцида путем создания голода, который повлек смерть более 10 миллионов людей в Украине, Казахстане, Волжском, Кубанском и других этнически нерусских регионах бывшего Советского Союза”, - говорится в заявлении ESU. Как также отмечается в документе, “правительство конфисковало зерно и другие продуктовые запасы в коллективных хозяйствах, и в то же время территории, на которых был создан голод, были окружены военными силами, препятствовавшими людям отправиться в поисках еды в соседние российские регионы».

Европейский студенческий союз выразил полную поддержку усилий государственной власти и общества Украины, направленных на то, чтобы почтить память жертв Голодомора, повысить международную осведомленность об этой трагедии и не допустить повторения подобного в будущем где бы то ни было в мире.

“ESU призвал парламенты всех европейских государств признать Голодомор 1932–33 годов геноцидом и осудить его как преступление против человечества”, - подчеркивается в сообщении.

* * *Европейский студенческий союз (ESU) объединяет 49 национальных студенческих союзов 38 стран и представляет на общеевропейском уровне свыше 11 миллионов европейских студентов.