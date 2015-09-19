В Минске обсуждают возможность проведения выборов на Донбассе по спецзакону - СМИ

Об этом сообщает издание ZN.UA.

Как отмечается в статье, это выяснилось после встречи глав МИД "нормандской четверки", которая состоялась 12 сентября в Берлине.

"После завершения встречи министерство иностранных дел Германии опубликовало заявление, в котором, в частности, отмечалось: "Условия и сроки проведения местных выборов будут определены в рабочей группе по вопросам политики Контактной трехсторонней группы. Они опираются на предложения координатора соответствующей рабочей группы Пьера Мореля".

Официально "план Мореля" называется "Элементы для временного закона о местных выборах в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".

Отмечается, что политическая подгруппа трехсторонней контактной группы обсуждает возможность разработки специального закона, позволяющего провести выборы на неконтролируемых территориях в рамках украинского законодательства.

"Эта возможность закреплена решением глав МИД четырех государств. И эта возможность далее обсуждается сторонами. И будет обсуждаться вплоть до парижского саммита "нормандской четверки", то есть, как минимум, до конца сентября, несмотря на "указ" Захарченко о проведении собственных выборов", - пишет издание.

Также эту информацию ZN.UA подтвердили лица, причастные к минскому процессу.

Читайте такжеУ Порошенко заявили о разработке плана действий в случае проведения боевиками псевдовыборов

Как сообщал УНИАН, Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул необходимость проведения местных выборов на Донбассе в соответствии с украинским законодательством.

В МИД Швеции осудили одобрение Россией псевдовыборов, которые на оккупированных территориях Донбасса планируют организовать боевики.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Киев разрабатывает с международными партнерами дальнейший план действий в случае проведения боевиками незаконных выборов на Донбассе.