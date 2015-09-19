В Минске обсуждают возможность проведения выборов на Донбассе по спецзакону - СМИ
Во время встреч Контактной трехсторонней группы в Минске с участием украинской стороны идет активное обсуждение специального закона для проведения выборов на неконтролируемых территориях Донбасса.
Об этом сообщает издание ZN.UA.
Как отмечается в статье, это выяснилось после встречи глав МИД "нормандской четверки", которая состоялась 12 сентября в Берлине.
"После завершения встречи министерство иностранных дел Германии опубликовало заявление, в котором, в частности, отмечалось: "Условия и сроки проведения местных выборов будут определены в рабочей группе по вопросам политики Контактной трехсторонней группы. Они опираются на предложения координатора соответствующей рабочей группы Пьера Мореля".
Официально "план Мореля" называется "Элементы для временного закона о местных выборах в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".
Отмечается, что политическая подгруппа трехсторонней контактной группы обсуждает возможность разработки специального закона, позволяющего провести выборы на неконтролируемых территориях в рамках украинского законодательства.
"Эта возможность закреплена решением глав МИД четырех государств. И эта возможность далее обсуждается сторонами. И будет обсуждаться вплоть до парижского саммита "нормандской четверки", то есть, как минимум, до конца сентября, несмотря на "указ" Захарченко о проведении собственных выборов", - пишет издание.
Также эту информацию ZN.UA подтвердили лица, причастные к минскому процессу.
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Как сообщал УНИАН, Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул необходимость проведения местных выборов на Донбассе в соответствии с украинским законодательством.
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