В Швеции назвали "выборы" боевиков на Донбассе фальшивкой и обвинили РФ в серьезном нарушении "Минска-2"
18:08, 18 сентября 2015Политика
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Одобрение Россией псевдовыборов, которые на оккупированных территориях Донбасса планируют организовать боевики, является нарушением Минских соглашений.
Одобрение Россией псевдовыборов на Донбассе нарушает Минские соглашения / if.ua
Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем в Twitter.
"Одобрение Россией фальшивых выборов на Донбассе является серьезным нарушением Минских соглашений. Соблюдение стандартов ОБСЕ и украинского законодательства жизненно важны", - написала она.
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Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина разрабатывает с международными партнерами дальнейший план действий в случае проведения боевиками незаконных выборов на Донбассе.
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