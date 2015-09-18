В Швеции назвали "выборы" боевиков на Донбассе фальшивкой и обвинили РФ в серьезном нарушении "Минска-2"

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем в Twitter.

"Одобрение Россией фальшивых выборов на Донбассе является серьезным нарушением Минских соглашений. Соблюдение стандартов ОБСЕ и украинского законодательства жизненно важны", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина разрабатывает с международными партнерами дальнейший план действий в случае проведения боевиками незаконных выборов на Донбассе.