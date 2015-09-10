ФРГ: Порошенко, Меркель, Олланд и Путин выступили за выборы на Донбассе по украинскому законодательству

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Германии в Украине по итогам телефонного разговора федерального канцлера Ангелы Меркель с президентами Франции, Украины и РФ Франсуа Олландом, Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

По словам спикера Федерального правительства Германии Штеффена Зайберта, телефонная беседа состоялась с целью обсуждения состояния реализации Минских договоренностей.

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"Все стороны приветствовали в значительной степени устойчивое пока соблюдение прекращения огня, согласованное действием с 1 сентября при посредничестве Трехсторонней контактной группы, и призвали к активизации усилий по дальнейшему улучшению ситуации безопасности. Сюда, в частности, относится неограниченный, безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта, полное отведение тяжелых вооружений и завершение планируемой операции по отведению вооружений калибром до 100 мм", - сказал Зайберт.

Кроме того, по его словам, стороны были едины в том, что необходимо продолжать работать над улучшением гуманитарной ситуации в регионе конфликта. Открытие украинской стороной первого гуманитарного логистического центра на линии столкновения было оценено положительно.

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"В ближайшие недели должна быть достигнута договоренность о сроках и условиях местных выборов в пострадавших местностях на основе украинского законодательства и стандартов ОБСЕ/БДИПЧ", - подчеркнул спикер правительства ФРГ.

Дальнейшему обсуждению перечисленных пунктов будет посвящена также встреча министров иностранных дел 12 сентября в Берлине.

Кроме того, собеседники подтвердили свою готовность встретиться в начале октября в «нормандском формате» на саммите в Париже.