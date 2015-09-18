У Порошенко заявили о разработке плана действий в случае проведения боевиками псевдовыборов

Елисеев рассказал, что сегодня состоялись консультации с немецкой стороной с тем, чтобы скоординировать позиции относительно того, какие еще необходимо принять меры, чтобы запланированные боевиками выборы на Донбассе не состоялись.Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Заместитель главы АП напомнил, что любые выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны проходить в соответствии с украинским законодательством с полным соблюдением стандартов БДИПЧ/ОБСЕ.

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"Мы надеемся, что эти месседжи и сигналы все же, наконец, будут услышаны в соответствующей столице (в Москве - УНИАН), и все-таки эти выборы будут отменены, иначе тогда последствия проведения этих выборов будут иметь непредвиденные негативные последствия для всего процесса", - подчеркнул Елисеев.

В этой связи он сказал, что "у нас действительно происходит активный диалог с нашими партнерами на предмет разработки целого комплекса действий и мероприятий в случае, если негативный сценарий состоится, то есть если эти выборы состоятся".

Вместе с тем он сказал, что Украина все еще надеется, что выборы боевиков на Донбассе будут отменены.

В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.